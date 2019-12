„Ameisenkinder“ singen mit Vicky Leandros

Wenn Vicky Leandros am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, in der Weimarhalle ihr Weihnachtskonzert gibt, hat der Schlagerstar stimmgewaltige lokale Unterstützung: Der Schulchor des Goethegymnasiums, die „Ameisenkinder“, seit seiner USA-Tournee auch international bekannt, steht mit ihr auf der Bühne. Das Management der Künstlerin hatte wie jedes Jahr für die Weihnachtskonzerte der Sängerin einen Kinderchor gesucht und bei der Schulleitung des Goethegymnasiums gezielt nachgefragt. Ihr guter Ruf war den „Ameisenkindern“ wieder einmal vorausgeeilt.

Vicky Leandros landete über 40 Top-Ten-Hits in Europa, Kanada und Japan. Sie hat in acht Sprachen mehr als 1000 Lieder eingesungen und weltweit mehr als 55 Millionen Tonträger verkauft. Mit „Après toi“ gewann sie 1972 den Grand Prix de la Chanson (Eurovision Song Contest). Einer ihrer größten Hits in Deutschland war „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ (1974). 2000 produzierte die Künstlerin ein erstes Album mit eigenen Kompositionen unter dem Titel „Jetzt“. Und doch sei sie für die „Ameisenkinder“ zunächst „kein Begriff gewesen“, erinnert sich Chorleiter Christian Helm an die Reaktionen der Kinder auf die Frage, ob sie denn im Weihnachtskonzert mit Vicky Leandros auftreten würden. Hellauf begeistert aber seien die Großeltern der jungen Choristen gewesen, als die Kinder die Neuigkeit zu Hause erzählten.

Wie Christian Helm weiter informiert, habe der Schulchor für seine Zusage eine Bedingung gestellt, die gern erfüllt wurde. Die 25 Choristen möchten fünf Weihnachtslieder aus ihrem Repertoire allein singen. So steht der Konzertchor der „Ameisenkinder“ am Anfang des Konzerts allein auf der Bühne, „quasi als Vorband“, schmunzelt Schulleiterin Angela Ehspanner, und stimmt das Publikum mit „Vorfreude, schönste Freude“, „The World of Christmas“, „Sind die Lichter angezündet“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Fröhliche Weihnachten überall“ auf den Abend ein.

Mit Vicky Leandros singen die Schüler am Ende des Konzertes vier weitere Weihnachtslieder: „O du fröhliche“, „Leise rieselt der Schnee“, Kommet ihr Kinder“ und „Stille Nacht“. So umrahmen die „Ameisenkinder“ das Weihnachtskonzert der populären Sängerin. Zur Vorbereitung hatte der Schulchor im Vorfeld ein Youtube-Video der Künstlerin mit diesen Titeln erhalten. Zusammen mit Vicky Leandros gibt es nur eine Probe, nämlich die Generalprobe drei Stunden vor Konzertbeginn. „Ich freue mich sehr“, sagt Schulleiterin Angela Ehspanner. „Für uns ist es auch eine Chance, in der Weimarhalle zu singen“, hebt sie außerdem hervor. Und natürlich bringen die „Ameisenkinder“ zum Konzert auch „ihr“ Publikum mit. Es ist nicht der erste Auftritt der „Ameisenkinder“ in der Weimarhalle: So hatten sie dort am 27. September mit dem „Achava“-Projektorchester ein Konzert unter dem Motto „Schüler und Meister im Einklang“ gegeben.

Für den Schulchor wird das Konzert mit Vicky Leandros in der Weimarhalle der festliche Abschluss seines Chorjahres sein. „Die Kinder sind sehr gut vorbereitet“, unterstreicht Christian Helm. Gemeinsam mit einem Team betreut er den traditionsreichen Schulchor des Goethegymnasiums, der am Samstag, 14. Dezember, 16 Uhr, in der Aula seiner Schule sein Adventskonzert gibt. Angela Ehspanner sieht das Goethegymnasium derzeit in der äußerst glücklichen Lage, gleich drei Lehramtsanwärter für Musik – Johanna Troesch, Tobias Pfänder und Jonas Leopold – im Chorleitungsteam zu haben und gerade dieses Fach pädagogisch sehr gut aufgestellt zu wissen.