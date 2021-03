Auf dem Jakobskirchhof in Weimar fand am Dienstag eine Andacht zum 400. Geburtstag von Georg Neumark statt.

„Georg Neumark / 1621–1681 / Liederdichter und Bibliothekar/ der Fruchtbringenden Gesellschaft“, so meldet seit 1998 eine Tafel an der Westmauer des Jakobskirchhofs. Es ist die einzig sichtbare Erinnerung an den barockzeitlichen Poeten in Weimar, dem dort Dienstag eine Andacht gewidmet war.