In der Johannes- und der Stadtkirche St. Peter und Paul (Foto) finden am ersten Advent musikalische Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde statt.

Weimar. Evangelische Gemeinde stimmt in der Johannes- und der Stadtkirche auf die Vorweihnachtszeit ein.

Andacht und Musik zum Advent in zwei Kirchen

Zur Einstimmung auf die Adventszeit bietet die evangelische Kirchengemeinde Weimar am Sonntag zwei Veranstaltungen mit Musik an.

Bei einer Andacht mit Musik erklingt am 29. November ab 16 Uhr in der Johanneskirche unter anderem die Adventskantate „Willkommen, süßer Bräutigam“ von Vincent Lübeck für zwei Singstimmen, zwei Violinen und Basso Continuo. Die musikalische Leitung hat die Kantorin der Jakobskirche, Anne Hoff. „In der Kirche sind die notwendigen Abstände gewährleistet, beim Kommen und Gehen soll der Mund-Nasenschutz getragen werden“, betonte Pfarrer Sebastian Kircheis. Die Dauer der Andacht betrage maximal 40 Minuten.

Eine Adventsmusik für Bläser und Orgel gibt zudem am 29. November ab 17 Uhr in der Stadtkirche ein Blechbläserensemble mit Johannes Kleinjung an der Orgel. Der Eintritt zu der Veranstaltung auf dem Herderplatz ist frei.