Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anspruchsvoller Denksport, der über Grenzen verbindet

Auch wenn sein Name auf die Geburtsstunde im Kulturstadtjahr 1999 verweist: Die Anerkennung des Bridge-Club Weimar 99 durch den Bridge-Verband erfolgte erst am 1. Januar 2000. So wird dann auch erst jetzt das 20-jährige Bestehen gefeiert: Auf den runden Geburtstag stoßen die Mitglieder am heutigen Samstag, 18. Januar, 14 Uhr, im Bürgerzentrum Schöndorf an. Wie bei jeder Geburtstagsfeier gibt es Kaffee und Kuchen, zudem eine kleine Tombola, kulturelle Beiträge, und natürlich wird auch Bridge gespielt.

Einen großen Geburtstagswunsch nimmt der Club mit in die nächsten Jahre: „Wir hoffen auf jüngere Mitglieder“, verweist Vorsitzender Johannes Nünchert auf ein respektables Durchschnittsalter der derzeit 28 Mitglieder. Erst am Freitag hatten Nünchert und Rosmarie Hennersdorf die Freude, einer Interessierten den Denksport und das Clubleben erläutern zu dürfen. Was sie an Bridge interessiert? „Es ist ein gemeinschaftliches Spiel. Ein Denksport, den man bis ins hohe Alter ausüben kann“, sagt die gebürtige Weimarerin, die heute in Bad Berka lebt. Ihre Erwartungen werden von Rosmarie Hennersdorf, die seit 20 Jahren Bridge spielt, und Johannes Nünchert voll bestätigt. Bridge sei anspruchsvoll und immer wieder eine Herausforderung. Hinzu käme die nach ihren Worten „sehr angenehme Atmosphäre der Bridge-Abende“. Wer mit Bridge beginnen möchte, sollte zunächst die Grundzüge des Kartenspiels erlernen, empfehlen Hennersdorf und Nünchert. Weil der Weimarer Bridge-Club selbst keinen ausgebildeten Bridge-Lehrer in seinen Reihen hat, empfiehlt Hennersdorf einen Internet-Kurs, den der Deutsche Bridge-Verband ab 31. Januar anbietet (www.bridgebase.com). Gern aber stehen die Mitglieder des Jubiläumsclubs für Nachfragen zur Verfügung. Dessen Treffen finden jeweils Mittwochs im Hotel Kaiserin Augusta statt. Darüber zeigt sich Rosmarie Hennersdorf sehr froh, ebenso über die Möglichkeit, sich im Bürgerzentrum in Schöndorf treffen zu können. Zudem gibt es regelmäßige Treffen im Forum Seebach. Wer Bridge spielt, hat künftig nie ein Problem, andere Menschen kennenzulernen und mit ihnen zusammen seine Freizeit zu gestalten. Wer die relativ lange Lernphase auf sich nehme, habe fortan eine ungemein reizvolle Freizeitbeschäftigung, die geistig bis ins hohe Alter fit halte, unterstreicht Rosmarie Hennersdorf. Sie berichtet auch davon, wie gut Spieler aus verschiedenen Nationen miteinander Bridge spielen, obwohl sie die Sprache ihres Spielpartners nicht beherrschen: Bridge verbinde über Grenzen. Ein kurzer Rückblick in die Vereinsgeschichte: Zehn Bridge-Fans aus Weimar waren am 18. Dezember 1999 zusammen gekommen, um einen Club zu gründen. Zu DDR-Zeiten war Bridge als „kapitalistisches Spiel“ verpönt, erklärt Johannes Nünchert. Rund drei bis vier Stunden müsse ein Bridge-Fan wöchentlich einplanen, ergänzt Rosmarie Hennersdorf den Zeitaufwand. Der Einsteigerunterricht im Internet erfordert jeweils nur 60 Minuten wöchentlich, so können Neulinge sich bis Ende April nach und nach mit Bridge als neuem Hobby vertraut machen. Weitere Informationen: www.bridgeclubweimar.de