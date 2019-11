Anwohner der Weimarer Prellerstraße fordern Kompromiss

Die Bäume in der Weimarer Prellerstraße sind weiterhin umstritten. Ein Teil der Anwohner will sie ersetzt sehen. Ein anderer Teil empfindet den Wechsel der Bäume als nicht mehr zeitgemäß.

Weimar. Der Streit darum, ob Bäume in der Prellerstraße gefällt und ersetzt werden sollen, hält an. Anwohner haben einen Appell an die Stadt verfasst.

Im Streit um die Bäume in der Prellerstraße haben Anwohner einen Appell an die Stadtverwaltung verfasst. Sie fordern darin einen Kompromiss zur geplanten kompletten Fällung der bestehenden Zierkirschen. Ihr Argument: Angesicht der Klima-Herausforderungen sei es am sinnvollsten, die „bestehenden Schutzschilde“ gegen Kohlendioxid zu erhalten, statt dort Beerenäpfel zu pflanzen. Diese könnten höchstens ein Zehntel der Leistung erbringen, zu der die bisherigen Bäume imstande seien. Der Vorschlag von Anwohnern lautet daher, nur an der Ost- oder Westseite Bäume auszutauschen.