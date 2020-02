Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeiten um Sinnlichkeit, Schönheit und Eros

Wieland Förster gilt als einer der großen Bildhauer des 20. Jahrhunderts, zu dessen 90. Geburtstag die Galerie Profil Weimar mit einer Ausstellung gratuliert. Seit Anfang der 1990er-Jahre ist der Dresdner Künstler immer wieder mit seinen Werken in der Galerie an der Geleitstraße präsent, da ihn seit langer Zeit eine tiefe Verbundenheit nach Weimar zieht. So finden sich im öffentlichen Raum seine „Hommage á Schiller“ am Schillermuseum und seit 2017 sein Lutherporträt an der Herderkirche. In den vergangenen Ausstellungen der Galerie ist man schon vielen seiner Arbeiten begegnet und doch bietet die Jubiläumsausstellung wieder neue Begegnungen mit seinem Werk. Thematisch bewegen sich die gezeigten Arbeiten um Sinnlichkeit, Schönheit und Eros. Zur Eröffnung am Sonntag sprach Kai Uwe Schierz, Direktor der Museen Erfurt. Im weiteren Verlauf der Ausstellung ist am 11. März eine Lesung mit Eva Förster vorgesehen, die aus den Tagebüchern ihres Vaters liest. Die Werkschau ist bis zum 19. März zu besichtigen. Öffnungszeiten: Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr sowie nach Vereinbarung.