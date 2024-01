Weimar. Bis zu -8°C und ein leichter bis schwacher Nordwind mit mäßigen Böen.

Ab 12 Uhr wird es bei trockenem Wetter leicht bewölkt. Die Höchstwerte dann um -8°C. Die Wahrscheinlichkeit für Schnee, Hagel oder Graupel beträgt 13%. In der Nacht wird es heiter und trocken. Die Temperatur fällt bis auf -12°C. Der Wind ist ein leichter bis schwacher Nordwind mit mäßigen Böen.

Der heutige Tag im Detail

Ab Tagesmitte bei trockenem Wetter leicht bewölkt. Der Wind ist ein leichter bis schwacher Nordwind mit mäßigen Böen. Feierabendtemperaturen um 17 Uhr: Die Temperaturen steigen auf Werte von -9°C in Flugplatz Bad Berka bis -8°C in Jena (Sternwarte).

In der Nacht wird es heiter und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf Werte von -12°C in Weimar bis -10°C in Jena (Sternwarte). Der Wind ist eine leichte Brise aus Nord mit mäßigen Böen.

Das Wetter morgen

Am Mittwoch wird es bei trockenem Wetter leicht bewölkt. Die Höchstwerte zwischen -7°C in Weimar und -4°C in Jena (Sternwarte). Der Wind ist eine leichte Brise aus Nord mit schwachen Böen.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weiter leicht bewölkt und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Der Tiefstwert wird bei -9°C liegen. Der Wind ist eine leichte Brise aus Nord mit schwachen Böen.

Die weiteren Aussichten

Am Donnerstag wird es wolkig und trocken, in der Nacht ziehen dichte Wolken auf. Das Thermometer klettert auf -3°C. Dabei weht eine leichte Brise aus Südwest mit schwachen Böen.

Am Freitag bei trockenem Wetter fast bedeckt. Das Thermometer steigt auf bis zu 0°C. Der Wind ist eine leichte Brise aus Südwest mit mäßigen Böen.

Das Wetter in den vergangenden Jahren in Weimar

Im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre betrug die Temperatur an diesen Tagen durchschnittlich 5 Grad. . Vor genau 5 Jahren lag die Niederschlagsmenge bei 7 mm. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge am 09. Januar der bisherigen 20 Jahre liegt bei 2 mm.

(Wetterdaten: DWD, Analyse: digitaldaily.de)

