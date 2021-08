Ein temporäres Denkmal gegen Atomwaffen will die Initiative „Welt ohne Waffen“ auf dem leeren Sockel vor dem Mon Ami schaffen.

Weimar. Initiative „Welt ohne Waffen“ protestiert am internationalen Antikriegstag mit Performance gegen Atomwaffen.

Am internationalen Antikriegstag, dem 1. September, errichtet und enthüllt die Initiative „Welt ohne Waffen“ in einer Performance für eine Stunde ein „Denkmal gegen Atombomben“. Auf dem freien Denkmalssockel vor dem Mon Ami recken sich zwei Atombomben in die Lüfte. „Deutschland ist eine Atommacht. Wollt ihr das?“, fragt das Denkmal.

Mittwoch, 1. September, 14 Uhr:Goetheplatz