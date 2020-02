Es müssen nicht immer Rosen sein: Im Atrium können sich Interessierte am Valentinstag besonders vor einer Kamera in Szene setzen lassen.

Atrium-Aktionen zum Valentinstag

Zum Valentinstag hat das Centermanagement des Atrium zwei Aktionen vorbereitet: Kunden haben am 14. Februar die Möglichkeit, ein professionelles Foto in einem Ballonherzen von sich aufnehmen zu lassen und dieses auch gleich mitzunehmen. Wer möchte, kann darüber hinaus am heutigen Freitag Lebkuchenherzen mit Streuseln, Zuckerguss oder in bunter Schrift dekorieren – und an die Liebsten verschenken.

Freitag, 14. Februar; 10 bis 17 Uhr; Friedensstraße 1