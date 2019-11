Auch in Weimar lassen sich 1989 immer weniger Menschen Kritik an den herrschenden Verhältnissen verbieten. 4./5. Oktober: Gemeindeabende in der überfüllten Stadtkirche unter dem Motto „Suchet der Stadt Bestes“. Tausende ...

Auch Weimar übt vor dem 9. November den aufrechten Gang

Auch in Weimar lassen sich 1989 immer weniger Menschen Kritik an den herrschenden Verhältnissen verbieten.

4./5. Oktober: Gemeindeabende in der überfüllten Stadtkirche unter dem Motto „Suchet der Stadt Bestes“. Tausende unterschreiben einen offenen Brief an den Rat des Bezirkes.

13. Oktober: Kritische Spätveranstaltung im DNT.

24. Oktober: Erste Dienstagsdemonstration vom Platz der Demokratie durch die Innenstadt, vorbei am Polizei-Kreisamt zurück zum Platz der Demokratie.

25. Oktober: Weimarhallengespräch mit OB Baumgärtel. Tausende in und vor der Weimarhalle hören die Kritik am Regime und an den Verhältnissen in Weimar.

31. Oktober: Zweite Dienstagsdemo mit 15.000 Teilnehmern. OB Baumgärtel sagt „Rathausgespräche“ auf Fachebene zu, sieht sich aber Rücktrittsforderungen gegenüber.

7. November: Bei den Dienstagsdemos werden die sozialistische Misswirtschaft, Amtsmissbrauch, Korruption und Bespitzelung offen angesprochen. Der Sprecherrat des Neuen Forums versucht, Schwerpunkte zu setzen.

8. November: Friedensgebet in der Stadtkirche. Erstmals werden Ergebnisse aus 16 Arbeitsgruppen der Bürgerbewegung vorgestellt.

19. November: Kundgebung auf dem Theaterplatz für die Fortsetzung des Weges zu echter Demokratie auch nach der Grenzöffnung.