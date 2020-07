Der City Skyliner in Dresden. Die Kabine fasst 60 Personen, wird aber in Weimar nur zur Hälfte besetzt.

In Weimar beginnt der Aufbau des "City Skyliners"

Absperrgitter und schwere Stahlplatten weisen auf dem Weimarer Goetheplatz darauf hin, dass hier in der kommenden Woche der City Skyliner aufgebaut wird. Die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt wird von Juli bis Oktober in Weimar Station machen.

Zerlegt in Einzelteile ist der City Skyliner bereits in Weimar angekommen. Die 13 Sattelschlepper mit insgesamt 270 Tonnen Last sind außerhalb des Zentrums abgestellt. Fünf von ihnen sind Schwertransporte mit mehr als 40 Tonnen Gewicht und über 23 Metern Länge. Am Dienstag rollt für den Aufbau am Goetheplatz ein 300-Tonnen-Kran an.

Die Eröffnung des City Skyliners ist jetzt auf den 11. Juli korrigiert worden. Tickets sollen nicht nur vor Ort, sondern auch in der Touristinformation und in Kombination mit der Weimar-Card angeboten werden. Zudem plant die Tourist-Information, den City Skyliner auch in eine öffentliche Stadtführung einzubinden.

Die Fahrt auf das 81 Meter hohe Stahlbauwerk dauert im Durchschnitt sieben Minuten. Mit dem neuen Hygienekonzept, das den dreimonatigen Stopp in Weimar überhaupt erst möglich machte, verzichtet der Betreiber auf die Nutzung der Hälfte der sonst möglichen 60 Kabinenplätze. Bekannt sind inzwischen auch die Ticketpreise: Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,20 Metern fünf Euro.