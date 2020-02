Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aus ein paar Wochen wurden 30 Jahre

Weimar. „Jetzt weiß ich, warum meine Frau heute morgen so gestresst war.“ Das entfuhr Manfred Roth, zu diesem Zeitpunkt noch Vorstandsvorsitzender der VR Bank Weimar, am Donnerstag. Kollegen und Wegbegleiter hatten ihn mit einem kleinen Empfang an der Dingelstedtstraße überrascht, zu dem auch der OB und zahlreiche Vertreter anderer Genossenschaften kamen. Denn Roth scheidet in seinem 60. Lebensjahr planmäßig aus dem Amt. Bereits vor Jahren hatte er das entschieden und blieb dabei.

Es war an seinem Vorstandskollegen und Nachfolger, Martin Wagner, auf 29 Jahre und acht Monate in der Genossenschaftsbank zurückzublicken. Als junge Mitarbeiter der Volksbank Gießen kamen Roth und Wagner 1990 „für ein paar Wochen nach Weimar, um bei der Umstellung auf das neue Banksystem zu helfen“. 30 Jahre wurden daraus.

„Du hattest einen VW Golf, und für die 200 Kilometer haben wir manchmal sieben Stunden gebraucht“, erinnert sich Wagner. Das Mobiltelefon von Roth habe gefühlt 10 Kilo gewogen. Sie wohnten zur Untermiete bei Frau Pfeifer und bezogen später eine WG in der Pfeifferstraße, von der Ölradiator, Etagentoilette und ein feuchter Keller in Erinnerung blieben.

Ein Abenteuer sei die Zeit gewesen. Die Kreditabteilung sei in einem 20 m² großen Raum mit Kollektiv-Frühstück untergebracht gewesen, die Belege der Volksbank wurden bei der Sparkasse gebucht. „Die Kunden saßen auf dem Flur wie beim Arzt“, so Wagner. „Aber die Kunden waren glücklich! Sie hatten Vertrauen, da spielte die Optik der Räume keine Rolle.“

Vertrauen baute auch Manfred Roth schnell auf. Bereits am 1. Januar 1991 wurde er zum Vorstand der Bank bestellt und nach sechs Jahren zu dessen Vorsitzendem. In fast 30 Jahren gab es Kreditkrisen, Zinsanstiege, Zinstiefs, Schuldenkrise und Regulatorik, die er mit der Bank durchschiffte. Die Volksbank fusionierte mit der BHG Kranichfeld, der BLN Weimar, der Raiffeisenbank Weimar und der Volksbank Raiffeisenbank Apolda. Andere Fusionen scheiterten. – Die Gespräche zwischen der VR Bank Weimar und der Erfurter Bank eG laufen derweil noch.

„Manfred Roth hat seine Aufgabe herausragend erfüllt“, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Dürrschnabel: „Ihr Sachverstand und ihre Persönlichkeit werden fehlen.“ Roth habe die Geschäftsfelder nicht nur gesichert, sondern auch erweitert. Das anerkannte mit Oskar Epp auch ein Kollege von der Volksbank Gera: Manfred Roth habe die VR Bank Weimar grundsolide entwickelt, sei stets seriös und verschwiegen gewesen. – Wie alle Gäste an diesem Donnerstagvormittag wünschte er Manfred Roth alles erdenklich Gute.