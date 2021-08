Aus Weimar für Zella-Mehlis: Bürger-Pokale für 100 Jahre

Dieser Plakat-Ausschnitt zeigt den ersten Pokal: „Im Ernst“ von Julius Nennewitz und Carina Heidl wird am 9. September in Zella-Mehlis verliehen.

Weimar. Schöpfer der Auszeichnung, darunter vor allem Studierende und Alumni der Uni, legen zugleich das Thema für die Würdigungen fest.

In einem auf 100 Jahre angelegten Projekt haben Studierende, Absolventen der Freien Kunst an der Bauhaus-Uni sowie externe Kunstschaffende Pokale für die Bürger von Zella-Mehlis entworfen und angefertigt – und auch festgelegt, wofür dieser jeweils vergeben wird. Alle Pokale werden der Stadt Zella-Mehlis geschenkt, teilte die Uni mit.

Das Projekt wurde vom „Institut für regionale Realitätsexperimente“ (IRRE@bauhaus) initiiert. „Jedes Jahr wird da ein Pokal sein, der ein Thema setzt, eine Herausforderung in den Raum stellt, der Fragen aufwirft, Schönes aufzeigt, Engagement ehrt, aber auch an Grenzen geht und vielleicht provoziert“, beschreibt Alexander Koch das Projekt in dem Begleit-Katalog.

Am 9. September wird der erste Pokal verliehen: „Im Ernst“ von Julius Nennewitz und Carina Heidl würdige eine Person oder Organisation, die 2020 die größte Anzahl an mehrjährigen Organismen mit großer Artenvielfalt gepflanzt habe.