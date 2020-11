Bad Berka. Mehrere Schafe haben in Bad Berka für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Tiere waren auf einer Straße unterwegs.

Ausgebüxte Schafe sorgen für Verkehrsbehinderungen in Bad Berka

Am Donnerstagnachmittag sorgten mehrere freilaufende Schafe in Bad Berka in der Hetschburger Straße für Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte, waren vier Tiere gegen 15 Uhr von einer nahegelegenen Weide ausgebüxt und auf die Straße gelangt.

Der Halter konnte schnell ermittelt und die Schafe zurückgebracht werden, so dass keine langanhaltende Gefahr für den Straßenverkehr bestanden habe.

