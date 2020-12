Auszeichnung von Ensemblemitgliedern des DNT

Auch in diesem Jahr wurden wieder zwei Ensemblemitglieder des DNT für ihre künstlerische Leistung und Entwicklung mit Stipendien in Höhe von 2000 Euro ausgezeichnet. Das Rudolf-Bräuer-Stipendium, mit dem die Familie des einstigen DNT-Musikdirektors in seinem Gedenken seit 2006 Künstler aus dem Bereich Musiktheater fördert, erhielt Bariton Oleksandr Pushniak.

Der gebürtige Ukrainer gehört seit Ende 2018 zum Weimarer Ensemble. Eine seiner ersten Partien war hier der Baron Scarpia in Puccinis „Tosca“. Einen großen Erfolg feierte Pushniak mit seinem faszinierenden Rollenporträt des Drachen in der mehrfach ausgezeichneten Inszenierung von Paul Dessaus Oper „Lanzelot“. Zuletzt war er als Zauberer Beelzebub Irrwitzer in der Familienoper „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ zu erleben, die aufgrund des neuerlichen Lockdowns bisher nur zwei Mal gespielt werden konnte.

Direkt nach Studium erstes Engagement am DNT angetreten

Das Stipendium für junge Schauspieler, das seit 2014 von dem langjährigen Freundeskreismitglied Wolfgang Kroh gestiftet wird, ging an Marcus Horn. Der aus Wittenberg stammende Schauspieler, der zudem einen Diplomabschluss in Bildender Kunst (Malerei und Grafik) hat, trat 2017 direkt nach dem Studium am DNT sein erstes Engagement an.

Dem Publikum stellte er sich hier zuerst als Liebeswirren stiftender Waldgeist Puck in Shakespeares „Sommernachtstraum“ vor. Es folgten u. a. der Derwisch in „Nathan der Weise“, verschiedene Rollen in der Produktion „November 1918“, eine szenische Auseinandersetzung mit der Novelle „Michael Kohlhaas“ und der Alvaro in „Das Recht des Stärkeren“.

In der vergangenen Spielzeit konnte er seinem Repertoire den Faust in Goethes „[Ur]Faust“ hinzufügen und war in „A Christmas Carol“ zu erleben. Ende Oktober überzeugte Marcus Horn als Senkenberg in der Premiere von „Die Ehe der Maria Braun“, die pandemiebedingt bisher die einzige Vorstellung geblieben ist.