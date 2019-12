Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auto überschlägt sich auf glatter Fahrbahn – Rentnerin bestohlen

Bei einem Unfall im Landkreis Weimarer Land ist am Mittwochabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Renault auf der Bundesstraße 87 von Kranichfeld kommend in Richtung Barchfeld.

Nach dem Ortsausgang Kranichfeld geriet das Fahrzeug aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern, überfuhr die Leitplanke und überschlug sich zwei Mal.

Im Anschluss blieb er auf dem Dach zwischen mehreren Bäumen liegen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der 20-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und stationär zur Beobachtung im Klinikum Bad Berka aufgenommen

Pkw-Räder entwendet

In der Nacht zu Dienstag wurden bei einem Einbruch in ein Autohaus in Nohra 16 Pkw-Räder im Wert von 20.000 Euro gestohlen. Die Diebe hatten vier geparkte Autos aufgebockt, die Radmuttern gelöst und die Räder abmontiert.

Mittwochvormittag kontrollierte die Autobahnpolizei Michendorf auf der A10 (Berliner Ring) einen 23-jährigen Mann. Der Mann hatte 12 der 16 entwendeten Räder in seinem Lkw. Er wurde festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Inzwischen befindet er sich wieder auf freiem Fuß.

Mehrere Einbrüche in Erfurt – Feuerwehrmann beleidigt

Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch gegen 18.20 Uhr sahen Zeugen in Weimar-Süßenborn ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei hielt das Auto an, als es gerade vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes rollte.

Ein Test mit dem Alcomaten bei dem 32-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Frau bestohlen

Auf dem Weg vom Einkaufen zu ihrer Wohnung wurde am Mittwochabend eine 85-jährige Frau in Weimar bestohlen. Sie war mit ihren Rollator unterwegs und wurde von einem Mann mit Akzent angesprochen. Dieser war in Begleitung eines Kindes und fragte die ältere Dame, während er sie umarmte, nach einem Zahnarzt.

In dieser Zeit hatte vermutlich das Kind ihre Geldbörse aus der Tasche entwendet. Das Fehlen bemerkte die Frau erst in ihrer Wohnung. Eine genauere Beschreibung der beiden Personen war ihr nicht möglich.

