Autokorso für den Weltfrieden

Bewusst auf den Stéphane-Hessel-Platz hatte die Initiative „Welt ohne Waffen“ ihre Aktion zum Weltfriedenstag am 1. September gelegt. Begründer Olaf Weber konnte dort in geschliffenster Ausdrucksweise seine Freude darüber verbreiten, dass sich zu dem wichtigen Tag unermüdlich ein Autokorso über die anliegende Friedensstraße bewegen würde. Alle, freute sich der emeritierte Professor in seiner süffisanten wie ironischen Ansprache vor rund 40 Teilnehmern, würden gemeinsam für den Frieden rollen. Für diese „Lesart“ der Blechlawine erntete Weber viele Lacher und Applaus. Im Anschluss wurde im Galerieverlag „Blueprint“ eine Ausstellung zur Weimarer Initiative eröffnet.