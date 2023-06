Autorin Tamara Bach zu Gast in Weimars Literatur-Etage

Weimar. Die Berliner Autorin kommt für eine Lesung nach Weimar und hat ihr neues Buch „Honig mit Salz“ im Gepäck.

Zu Lesung und Gespräch mit der heute in Berlin lebenden Autorin Tamara Bach wird an diesem Mittwoch, 7. Juni in Weimars Literatur-Etage geladen.

Tamara Bach, 1976 in Limburg an der Lahn geboren, hat im Januar 2023 ihr literarisches Gesamtwerk um den Jugendroman „Honig mit Salz“ ergänzt, den sie zur Lesung in der Weimarer Marktstraße mit im Gepäck hat.

Beginn ist um 17 Uhr. Eintritt 8 Euro oder ermäßigt 5 Euro.