Azurit-Gruppe begleitet Mexikaner

Die Azurit-Gruppe hat 15 Pflegekräfte aus Mexiko durch das Berufsanerkennungsverfahren in Deutschland begleitet. Als Kooperationspartner der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) übernahm die Gruppe Kost und Logis für die Mexikaner während ihres B2-Sprachkurses und des Vorbereitungslehrgangs auf Kenntnisprüfung an der Berufsakademie Passau. Die Azurit-Gruppe betreibt Seniorenzentren in Weimar und Bad Berka. 2020 erwartet die Gruppe 13 neue mexikanische Pflegekräfte, die sich derzeit im Sprachkurs in Mexiko befinden.