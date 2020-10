Bäume, Büsche, Bastelei und Bücher in Taubach

Bäume und Hecken pflanzen, basteln für Halloween und das Werkeln am neuen Bücherschrank bot am Wochenende die große Herbstaktion in Taubach. Der Ortsteil setzt mit dem neuen Grün seine Bemühungen zum Erhalt und zur Ergänzung der Streuobstwiesen fort und damit für den Naturschutz. So wurden In der Schatzgrube zwei Bäume der alten Apfelsorte Albrecht von Preußen gepflanzt, zwei weitere an der Bushaltestelle.

An der Ortsdurchfahrt ergänzten Helfer die von der Stadt gepflanzte Hecke um rund 40 Stück und vollzogen so den Lückenschluss. Die 500 Euro dafür stammen aus dem Budget für die 900-Jahr-Feier, die Taubach in diesem Jahr begehen wollte, aber komplett abgesagt hat, erläuterte Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis. Die 1000 Euro für die weiteren Pflanzungen stammen aus dem Ortsteil-Budget und stellen für ihn den Beweis dar, dass mit freiwilligen Helfern weit mehr mit dem Geld passiert, als es der Stadt möglich wäre. Draußen auf der Feldflur wachsen jetzt neue einheimische Sträucher Auch draußen auf der Feldflur wurde gepflanzt: in Absprache mit der Agrargenossenschaft Kromsdorf an der Gemarkungsgrenze zu Mellingen. Drei Heckenreihen von jeweils 40 Metern Länge mit einheimischen Arten brachten Helfer unter der Anleitung von Christiane Jäger an einem kleinen Hang in den Boden. Als Schutz vor Erosion sowie als strukturierendes Element zwischen den Äckern. Überdies sollen die 80 Wildsträucher kleinen Tieren Unterschlupf bieten. Als nächstes Projekt will der Ortsteil über das Programm „Nalap“ bei einer Förderung von 4150 Euro und einem Eigenanteil von 460 Euro 55 Obstbäume fachgerecht schneiden lassen. Das müsse wegen des Zuschusses ein Obstbaumwart vornehmen. Im Vereinshaus entstanden allerlei Gestalten aus Kürbissen Im Vereinshaus schnitzte Carsten Hujer mit Sohn Jonathan und Mena Kürbisse. Im Vordergrund: der „Zahnspangen“-Kürbis für Holger Herz von Sybill Hecht. Foto: Susanne Seide Grimmige, gruselige und lustige Gestalten haben zeitgleich Kinder und Erwachsene im Vereinshaus geschnitzt. Ortsteilrätin Sybill Hecht hatte rund 20 große und weitere kleinere Kürbisse in Göttern gekauft. Sie verwandelte ein besonders hartnäckiges Exemplar in einen „Zahnspangen“-Kürbis – und dies nicht von ungefähr. Denn zum zweiten Mal hatte der Taubacher Zahnarzt Holger Herz aus Taubach die Kürbisse finanziert. Den Mädchen und Jungen überließ Sybill Hecht deutlich weichere Exemplare zum Schnitzen. Zudem wurde auf der Empore vor dem Feuerwehr-Vereinshaus am Kirchplatz ein Bücherschrank installiert, wo sich Interessierte mit Lesestoff eindecken und ausgelesene Bücher einstellen können.