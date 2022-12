Barbarossas Wiederkehr

Jens Lehnert über eine haarige weihnachtliche Angelegenheit

Wenn sich an Weimars Rathaus das erste Fenster des Adventskalenders öffnet, wird mancher etwas genauer auf den Weihnachtsmann schauen – zumindest auf ein Detail an ihm: seinen Bart. Denn die Legende sagt, dass anno 2022, im 900. Jahr seiner Geburt, Kaiser Barbarossa höchstpersönlich vom Kyffhäuser aus herab steigt, um in der Stadt Weimar den Rotrock zu geben. Sofern der Bart des Weihnachtsmannes also nicht im gewohnten Weiß, sondern in sattem Rot erstrahlt, könnte das ein Indiz dafür sein.

Oder auch nicht, schließlich ist das mit Legenden so eine Sache. Sollte der Bart des Gevatters heute dennoch rötlich schimmern, liegt eine andere Erklärung weitaus näher: Am vergangenen Sonntag trug es sich zu, dass Weimars Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsmarkt zu den Juroren einer Glühwein-Verkostung gehörte. Und ausgerechnet, als er jenen probieren wollte, den OB Peter Kleine gebraut hatte, kippte der Becher auf dem Tablett – und der Inhalt ergoss sich über das beste Stück des Weihnachtsmannes. Ob er die haarige Angelegenheit bereinigen konnte, wird sich heute zeigen.