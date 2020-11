Bauernmarkt in Mellingen soll trotz Corona stattfinden

Die Vereinigung der landwirtschaftlichen Direktvermarkter Thüringens kämpft um ihren traditionellen weihnachtlichen Bauernmarkt: Nach einem Treffen am Montag mit Gesprächen über das Konzept und Vermessungsarbeiten will der Verein in dieser Woche ein Hygienekonzept beim Gesundheitsamt des Weimarer Landes einreichen. Die Landwirte sind fest entschlossen, an den beiden Wochenenden des 3. und 4. Advent (12./13. sowie 19./20. Dezember) ihren Bauernmarkt auch unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen. Schauplatz ist zum zweiten Mal das Gelände der Agrargenossenschaft Mellingen.

„Im Prinzip soll es ein Supermarkt im Freien werden“, sagt Frank Sallach, der stellvertretende Vorsitzende des Direktvermarkter-Vereins. Auf Glühwein- oder Imbiss-Stände sowie Sitzgelegenheiten werden die Besucher verzichten müssen. Sie dürfen an den vier Tagen von jeweils 9 bis 16 Uhr Produkte direkt von den Erzeugern kaufen und eventuell auch verkosten, aber den Verzehr vor Ort können die Organisatoren nicht erlauben.

Fest steht bisher: Die Halle, in der sich vor einem Jahr noch ein Großteil des Marktgeschehens abspielte, ist diesmal nur als Lagerfläche nutzbar. An einem der beiden Eingänge bekommt ein Obst-Vermarkter einen Stand, am anderen die Gönnataler Fleisch- und Wurstwaren. Alle anderen Stände reihen sich entlang der Außenseiten des Geländes auf, immer mit zwei bis drei Metern Platz dazwischen. Rund 25 sollen es letztlich werden. „Das Raum-Angebot insgesamt verzehnfacht sich gegenüber dem vorigen Jahr“, so Sallach. Damit sollen die Besucher die Möglichkeit haben, auf der großen Freifläche Abstand zueinander zu wahren.

Ob es eine festgelegte maximale Zahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern gibt, ob Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht – solche Fragen muss das Gesundheitsamt in Apolda beantworten. „Wir werden sicher ein paar Auflagen bekommen“, so Sallach. „Aber wir wollen diese beachten und den Markt auf jeden Fall stattfinden lassen.“ Es gebe einen treuen Kundenkreis, der sich über rund zwanzig Jahre aufgebaut habe – zunächst auf dem Gelände des Pflanzenhofes Tonndorf, seit dem vorigen Jahr in Mellingen. „Es wäre schade, wenn wir das neu Begonnene durch Corona unterbrechen müssten“, so Lutz Streiber, der Geschäftsführer der gastgebenden Agrargenossenschaft. „Schließlich möchten wir diesen Markt sehr gerne dauerhaft hier in Mellingen behalten.“ Deshalb will sein Betrieb beispielsweise für ausreichend Parkflächen sorgen, auch wenn das komplette Kerngelände autofrei bleiben muss. Einen eigenen Verkaufsstand haben die Mellinger nicht, aber sie wollen mit Plakaten neue Paten für ihr Blühstreifen-Projekt werben. „Vor allem am neuen Radweg nach Lehnstedt gibt es dafür noch viele Flächen“, so Streiber.

Keine Chance hat derweil in diesem Jahr der „Thüringer Genusspreis“: Verkostung und Abstimmung durch das Publikum sowie Preisvergabe passen nicht ins Hygienekonzept. Sallach: „Dafür braucht man die Halle als geschützten Raum.“