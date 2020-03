Bauhaus-Universität Weimar will nach Krise neue Wege suchen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauhaus-Universität Weimar will nach Krise neue Wege suchen

Weimar. Die Bauhaus-Universität will sich bei den Lehrmethoden und Inhalten zum Sommersemester neu aufstellen. Das sagte Präsident Winfried Speitkamp in einer Videoansprache an Studierende, Lehrende und Mitarbeiter. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

"Wir können nicht so weiter machen, als wäre nichts gewesen", betonte er angesichts der Corona-Krise. Die Uni sei nicht nur wegen ihres Namens verpflichtet, mit der Krise konstruktiv umzugehen sowie mit "Umsicht, Kreativität und Mut" neue Wege zu suchen. Bei den Lehrmethoden gehe es nicht darum, digitale Instrumente nur durch analoge zu ersetzen, sondern sie dazu zu nutzen, neue Möglichkeiten des Lernens zu eröffnen. Inhaltlich stünden die Fragen, was aus der Krise zu lernen sei, warum unsere Gesellschaft so verwundbar ist, oder welche Rolle Experten und Wissenschaftler in Politik und Gesellschaft spielen sollen im Fokus. Der Studienbetrieb soll voraussichtlich am 4. Mai beginnen. Es sei absehbar und realistisch, dass er mindestens zu Beginn ohne Präsenzlehre stattfinde, ergänzte Speitkamp auf Anfrage unserer Zeitung. Die Uni-Leitung arbeite mit Hochdruck und vielen weiteren Mitarbeitern an einem digitalen Lehrangebot, das sehr breitflächig aufgestellt sein werde.