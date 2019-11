Baum zur Weimarer Weihnacht steht auf dem Markt

Weimar. Auch die Geburtsstätte des öffentlichen Weihnachtsbaums in Deutschland, der Markt in Weimar, hat ihren vorweihnachtlichen Schmuck

Auf dem Markt in Weimar steht seit Freitagnachmittag eine 16 Meter hohe Fichte. Sie wurde am Vormittag auf dem Grundstück von Dorothea und Karl-Heinz Schneider am Martin-Klauer-Weg von der Firma Tannen-Wulf geschlagen. Lars Radzik sorgte mit seiner Firma BauTraLog wie in den Vorjahren für den sicheren Transport. An der Geburtsstätte des öffentlichen Weihnachtsbaums in Deutschland der Baum das Schmuckstück des Weihnachtsmarktes werden.