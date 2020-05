Weimar. Die Berg-Ulme ist in Thüringen sehr selten geworden. Umso begehrte sind ihre Samen. Diese konnten jetzt im Webicht in Weimar geerntet werden.

Baumsamen von Berg-Ulmen geerntet

Diesmal war es keine Verkehrssicherungsmaßnahme, die in der Tiefurter Allee an Bäumen durchgeführt wurde. Nein, es wurden Baumsamen mit einer Hebebühne geerntet. Darüber informierte am Freitag Revierförster Wolfgang Grade. Begehrtes Ziel dabei war die Berg-Ulme (Ulmus glabra). Diese Baumart ist in Thüringen sehr selten geworden. Besonders setzt ihr der Ulmensplintkäfer und ein vor über 100 Jahren eingeschleppter Pilz zu, der viele Bäume zum Absterben gebracht hat.

