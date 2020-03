Berlstedt. Die Landgemeinde Am Ettersberg will mit einem originellen Angebot ihres Bauhofes sowohl Kreativität als auch die heimische Vogelwelt fördern.

Bausätze für Nistkästen

Mit einem originellen Angebot in der Corona-Krise wartet die Landgemeinde Am Ettersberg auf: Interessierte können ab sofort beim Bauhof einen Nistkasten-Bausatz bestellen. Wie Bürgermeister Thomas Heß (CDU) mitteilte, sollen dabei mehrere Nutzeffekte verbunden werden: Eltern und Kinder können zusammen einen Nistkasten basteln und (natürlich nur von außen) individuell bunt lackieren. Das bereichert das Familienleben, bietet eine kreative Betätigung in der schul- und kindergartenlosen Zeit und kommt zudem in der bevorstehenden Brutsaison der heimischen Vogelwelt zu Gute. Wichtig beim Anbringen oder Aufhängen der Nistkästen: Die Öffnung muss nach Osten zeigen. Die Bauhof-Mitarbeiter fertigen die Bausätze individuell an – Bestellung per Mail mit entsprechenden Kontaktdaten genügt.

Bestelladresse: m.horstmann@am-ettersberg.de