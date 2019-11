Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benefiz für „Live Music Now“ mit Andreas Frölich im DNT

Der Pianist Andreas Frölich, Klavier-Professor in Köln und als Musiker international viel gefragt, stand im Mittelpunkt der diesjährigen Benefiz-Matinee für den Verein „Yehudi Menuhin – Live Music Now Weimar“. Mit einem Streichquintett aus Stipendiaten des Vereins standen Sonntag im Foyer des DNT Mozarts Klavierkonzert KV sowie Tangos von Astor Piazzolla auf dem Programm. An der Seite von Andreas Frölich spielten Stefan Zientek und Elisabeth Gebhard (Violinen), Maike Brümmer (Viola), Eloy Medina (Violoncello) und Lisabet Seibold (Kontrabass).

Seit 2010 fördert der Verein junge Musiker und Musikerinnen, indem er ihnen die Gelegenheit gibt, sich in der Kunst des Vortragens zu üben und den Zugang zu den besonderen Bedürfnissen ihres Publikums zu finden. Für ihre Auftritte in sozialen Einrichtungen in Weimar, Erfurt, Jena und Umgebung erhalten die Künstler ein aus Spendengeldern finanziertes Stipendium. So spielen Lisabet Seibold (Kontrabass) und Felix Kehr (Klavier) Donnerstag auf der Palliativabteilung der Onkologie des Sophien- und Hufeland-Klinikums.

Jährlich organisieren ehrenamtliche Mitglieder ca. 80 eintrittsfreie Konzerte, darunter in Krankenhäusern, Hospizen, Behindertenstätten oder Gefängnissen.