Beratung zu Hörproblemen

Nur nach telefonischer oder elektronischer Anmeldung ist derzeit die kostenlose und unabhängige Beratung des Ortsvereins Weimar beim Deutschen Schwerhörigenbund möglich. Die zertifizierte Beratungsstelle bietet mittwochs in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ihre Beratung für Menschen mit Hörproblemen im „Haus des Miteinander Hörens“ an der Bonhoefferstraße 24 b in Weimar-Nord an. Dabei werden Schutzmasken mit einem transparenten Sichtfenster oder Plexiglasschutzvisiere getragen, um das Lippenlesen hörgeschädigter Menschen zu unterstützen. Die monatliche mobile Beratung in Apolda ist derzeit nicht möglich.

Der Soziale Dienst des DSB ist in Weimar telefonisch unter (03643) 422155, per Fax unter (03643) 422157 oder per Mail unter sozialerdienst@ov-weimar.de erreichbar.