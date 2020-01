Über drei Promille maß die Polizei bei dem Schläger in dem Getränkehandel in Weimar. (Symbolbild)

Weimar. Zwei Männer sind in einem Getränkehandel in Weimar in Streit geraten. Einer der Männer schlug den anderen dann mit der Faust ins Gesicht.

Betrunkener schlägt in Weimarer Getränkemarkt mit der Faust zu

Ein stark betrunkener 43-Jähriger hat am Sonntagabend in einem Weimarer Getränkehandel einen 59-Jährigen mit Faustschlägen verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien die beiden Männer, die gemeinsam in den Laden gekommen seien, in Streit geraten.

Der Jüngere der beiden schlug dem 59-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht, worauf dieser stürzte. Der Mann kam mit einer aufgeplatzten Lippe und einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus. Der Schläger hatte einen Atemalkoholwert von über drei Promille.