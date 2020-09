Beweggründe der Flucht nach Thüringen

„Flucht nach Thüringen – Gestern & Heute“ heißt das Audioprojekt von Lydia Ziemke, mit dem die Berliner Künstlerin den Beweggründen nachspürt, die Menschen in Bewegung und nach Thüringen brachten. Teil I des Projekts („Versunken“) konzentrierte sich 2019 auf die dunklen Seiten der Flucht. In Teil II („Auftauchen“) liegt der Fokus auf Menschen, die ihr Leben wieder selbst gestalten. Die Hörerlebnisse verbinden sich mit konkreten Orten in Weimar. Dort wird die Installation auch visuell erlebbar. Ein Download auf das eigene Smartphone (ober Kopfhörer vom Info-Pavillon) bieten Interessierten den Zugang zu den Teilen des Hörstücks.