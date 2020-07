Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bildungsarbeit startet wieder

Nachdem die Bildungsarbeit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora aufgrund der Covid-19-Situation ausgesetzt werden musste, bieten ab sofort beide Gedenkstätten wieder vielfältige pädagogische Formate für Jugendliche (ab 9. Klasse) und Erwachsene an. Die Gedenkstätte Buchenwald nimmt Anmeldungen für Rundgänge, Tagesveranstaltungen sowie Bildungsveranstaltungen in der Jugendbegegnungsstätte (JBS) an.