Übungen, die den Rücken stärken, werden am Mittwoch in Blankenhains Klinik vorgestellt.

Blankenhainer Akademie für Pflegende

Mit einem praktischen Thema beginnt die diesjährige Pflegeakademie der Helios-Klinik Blankenhain. Am Mittwoch, 22. Januar, um 14 Uhr bieten die Physiotherapeutinnen Yvonne Hackel und Steffi Necke eine Rückenschule am Boden und im Wasser an. Es werden Übungen gezeigt und gleich ausprobiert. Weitere Themen der Pflegeakademie, die sich sowohl an Pflegekräfte aus der Klinik als auch an Arzthelferinnen und Pflegende der Region wendet, sind unter anderem „Der richtige Umgang mit multiresistenten Erregern“ (5. Februar), „Moderne Wundtherapie“ (4. und 5. März), „Lebensmittelhygiene“ (6. Mai), „Palliativmedizin“ (9. September), „Entspannungstraining“ (7. Oktober) und „Ein Wattebällchen, das Leben rettet – Pneumonieprophylaxe“ (18. November). Die Veranstaltungen finden immer zwischen 14 und 16 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich: unter (036459) 5-2220 oder unter bla-veranstaltungen@helios-gesundheit.de