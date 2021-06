Blutspenden in Wohlsborn

Wohlsborn. Der nächste Termin für den Nordkreis des Weimarer Landes ist für kommende Woche angesetzt.

Die nächste Möglichkeit zum Blutspenden im Nordkreis des Weimarer Landes bietet sich in der kommenden Woche: Am Donnerstag, 17. Juni, macht ein mobiles Team des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl in Wohlsborn (Landgemeinde Am Ettersberg) Station. Drei Stunden lang, von 16.30 bis 19.30 Uhr, haben Spendenwillige die Möglichkeit, sich im Bürgerhaus (Hauptstraße 10) einen halben Liter des dringend benötigten Lebenssaftes abnehmen zu lassen.