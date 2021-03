Brandstifter sorgen für hohe Schäden in Weimar

Weimar Mehrere Feuerteufel zogen durch die Weimarer Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen

Weimar. Unbekannte haben am Morgen des 30. März 2021 im Stadtgebiet zahlreiche Abfalltonnen in Brand gesetzt und Graffiti gesprüht. Nach Polizeiangaben wurden gegen 0.25 in der Döllstedtstraße drei Tonnen angezündet und vollständig zerstört. Zeugen sahen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere Personen auf Fahrrädern in Tatortnähe.

0.50 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand von Mülltonnen im Bereich Schillerstraße, Wielandstraße, Kaufstraße, Herderplatz sowie am Theaterplatz. Dort wurden erneut mehrere Blumen- und Pflanzkübel beschädigt und die Bepflanzug herausgerissen.

Im Bereich von Friedrich-Ebert- und Brennerstraße wurden insgesamt fünf Mülltonnen und zwei große Abfallcontainer durch Feuer zerstört. Gegen 3.10 Uhr brannte eine Papiertonne in der Rosmariengasse. Zeitgleich wurden weitere brennende Tonnen in der Freiligrathstraße, Brunnenstraße und am Untergraben festgestellt.

Am Eisfeld wurde durch den Brand von drei Containern die Fassade eines Wohnhauses verrußt. Gegen 5.50 Uhr brannte eine "gelbe Tonne" in der Rießnerstraße gegenüber einer Tankstelle. Eine zweite wurde durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt.

Noch am Montag waren im Bereich Schillerstraße, Wielandstraße und Theaterplatz mehrere Grafitti festgestellt worden, die teils mit Sprühfarbe, teils mit Kreide aufgebracht waren.

Zeugen können sich an die Inspektion am Kirschberg oder telefonisch an die Weimarer Polizei (03643 8820) wenden.