Brunnen-Bohrung in Ettersburg bisher ohne Erfolg

Schwieriger als erwartet gestalteten sich die Arbeiten am Brunnen für das neue Ettersburger Sport- und Freizeitgelände. „25 Meter waren die ursprüngliche Schätzung“, sagte am Dienstagvormittag Brunnenbauer Uwe Kusserow vom Fachunternehmen Nöring & Preißler aus Beberstedt im Eichsfeld. „Jetzt sind wir bei 50 Metern, und immer noch kein Wasser.“ Am Abend war die Ernüchterung komplett: Bei 65 Metern beendete das Bohrteam mit Kusserow und seinem Kollegen Michael Haberkorn die Arbeit – das Loch blieb weiterhin trocken. Die beiden waren bereits am Montagnachmittag angerückt, hatten ihre Technik in Stellung gebracht und sich dann die ersten Meter ins Erdreich vorgearbeitet.

Sie sind Spezialisten im sogenannten Hammer-Bohrverfahren. Dabei wird das Gestein mit einem Presslufthammer zerschlagen und per Hochdruck mit ungefähr 25 Bar aus dem Bohrloch in einen Schlauch gedrückt, der in einem Schutt-Container endet. Da am westlichen Ortsausgang von Ettersburg unweit der Straße Richtung Hottelstedt harter Kalkstein den Untergrund bildet, geht es hier weniger schnell voran als zum Beispiel in Mutterboden oder Lehm: Sechs bis sieben Meter pro Stunde geht es nach unten. Der Kompressor, der den Luftdruck erzeugt, verbraucht unter diesen erschwerten Bedingungen fast 300 Liter Diesel pro Arbeitstag und muss alle zwei Tage betankt werden. Wenn der Bohrer auf Wasser stößt, kleiden die beiden Spezialisten das Bohrloch mit PVC-Filterrohren sowie Kies und Ton aus. Wenige Meter entfernt laufen die Schachtarbeiten für eine 10.000-Liter-Zisterne, welche das Brunnenwasser als „Puffer“ aufnehmen soll.

Wie genau es weiter gehen soll, ist unklar – unter anderem diskutierte der Gemeinderat am Dienstag nach Redaktionsschluss über dieses Thema. Auftraggeber für den Brunnen und die Zisterne ist der Sportverein SV Am Ettersberg, der das Wasser vor allem braucht, um seinen Trainings- und Bolzplatz auf dem neu gestalteten Gelände zu beregnen. 40 Prozent der veranschlagten Gesamtsumme bekam der SV als Förderung vom Landessportbund – einen Betrag von 18.000 Euro. 15.000 steuert die Gemeinde bei, den Rest muss der Verein über Geld und Eigenleistungen selbst schultern.

Eine wichtige Rolle spielt die Einschätzung des Blankenhainer Ingenieurbüros Krause, das den Brunnenbau begleitet. „Die Wasserbehörde des Kreises hatte geschätzt, dass ab 40 Meter Wasser kommt“, so Bürgermeister Jens Enderlein. „Die Frage ist jetzt, ob das Weiterbohren noch sinnvoll ist. Es könnten noch zehn Meter nötig sein, aber vielleicht sind es auch hundert.“ Fest steht für ihn nur: „Der Sportplatz braucht in jedem Fall Wasser, wenn es so trocken bleibt in den nächsten Sommern, und davon müssen wir ausgehen. Sonst können wir ihn auch gleich wieder umackern.“