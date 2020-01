Bad Berka. Der Neujahrsempfang der Kurstadt rückte am Freitagabend im Zeughaus noch einmal das Stadtjubiläum in den Mittelpunkt.

Bürgermeister hofft für 2023 auf Einweihung der Grundschule

Was die Auswahl an Bürgermeistern betraf, geriet Bad Berkas Neujahrsempfang am Freitagabend im Zeughaus zum Wunschkonzert. Jedem Gast stand es hier frei, einen aktuellen oder vormaligen Amtsinhaber seiner Wahl zu finden.

Allein aus der Kurstadt waren neben Gastgeber Michael Jahn dessen drei Vorgänger Volker Schaedel, Thomas Liebetrau und Klaus Lutterberg anzutreffen. Wem das nicht genügte, für den hatten Jens Kramer aus Blankenhain, Rüdiger Eisenbrand aus Apolda, der Rittersdorfer Johannes Rokosch und diesmal auch Peter Kleine aus Weimar ein offenes Ohr. Auch viele Bekannte mehr, die für Bad Berka wichtig waren und sind, folgten der Einladung – von Alt-Landrat Hans-Helmut Münchberg über VR-Bank-Vorstand Manfred Roth und dem Chef des Wasserversorgers, Thomas Pritzkow, bis hin zum Leiter der Weimarer Polizei, René Treunert.

Das Vorrecht von Bad Berkas Bürgermeister Jahn war es freilich, das Wort zu ergreifen. In seiner Rückschau auf 2019 standen die Feierlichkeiten zur Ersterwähnung Bad Berkas vor 900 Jahren im Mittelpunkt: Mehr als 80 Veranstaltungen hatten sich dem Jubiläum übers Jahr gewidmet. Über 150.000 Euro wurden dafür insgesamt aufgewendet. Dass es ausgerechnet beim großen Festumzug regnete, sei auch bezeichnend für die Geschichte Bad Berka. Schließlich habe die Stadt seit jeher eine besondere Beziehung zum Wasser, so Jahn. Neben dem großen Trubel habe das Jubiläum für ihn auch ein ganz persönliches kleines Highlight geboten: den Gottesdienst im Kurpark mit Vertretern der Bad Berkaer Partnerstädte.

Die wohl wichtigste politische Wegmarke 2019 war für Bad Berka die Kommunalwahl im Mai. „Ich habe mich sehr über die hohe Wahlbeteiligung gefreut und auch darüber, dass nun wieder Frauen im Stadtrat vertreten sind – gleich sechs an der Zahl“, so der Bürgermeister. Er verschwieg auch nicht, dass der Stadtrat im Herbst den ersten Entwurf des Haushaltes für 2020 ablehnte. „Ich bin dankbar, dass wir uns der Diskussion gestellt haben“, sagte Jahn. Er dankte seinen Verwaltungsmitarbeitern für den geleisteten „Kraftakt in kürzester Zeit“ ebenso wie der Kommunalaufsicht, die den neuen Bad Berkaer Etat nur eine Woche, nachdem er am 3. Dezember den Stadtrat passiert hatte, formal würdigte.

Das Zahlenwerk lässt sich nun für jedermann von der städtischen Homepage herunterladen wie die öffentlichen Beschlussvorlagen des Stadtrates. Der Umstieg auf ein digitales Ratsinformationssystem zum Jahreswechsel spare einerseits jährlich rund 5000 Euro Papier und Tonerkosten. Andererseits erhöhe es die Transparenz für die Bürger. Diese sei ein wichtiger Baustein kommunalpolitischer Arbeit, betonte Jahn.

Das Jubiläumsjahr, so der Bürgermeister, habe die Gemeinschaft in der Stadt spürbar gefestigt. Die Gemeinschaft sei auch bei den Aufgaben gefragt, die noch anstehen. Bad Berka mit seinen nunmehr 7705 Einwohnern, deren Zahl im zurückliegenden Jahr um gut 200 wuchs, mit über 400 Kindern in fünf Kindergärten und fast 1300 Schülern in vier Schulen wolle sich weiter als kinder- und familienfreundlich profilieren. „Ich bitte das Landratsamt, alles dafür zu tun, dass der erste Spatenstich für die neue Grundschule noch in diesem Jahr vollzogen wird. Die erste Einschulung im Neubau wäre dann 2023 möglich“, sagte Jahn. Ebenso hoffe er auf eine Einigung mit dem Kreis, wonach das Grundstück des ehemaligen Ilmparadieses an die Stadt übertragen werde. Nicht zuletzt habe die Stadt die Revitalisierung des Tannrodaer Sportplatzes, den Umbau der Tourist-Information und insbesondere die Erschließung des Wohngebietes an der alten Hühnerfarm vor der Brust.

Einmal mehr bot der Neujahrsempfang den Rahmen, um besonders verdienten Bürgern die Ehrenmedaille der Stadt Bad Berka zu verleihen. Angesichts des Pensums, welches das Jubiläum 2018 erforderte, verdienten sich diesmal gleich drei Kurstädter die Auszeichnung: Stadtchronistin Hella Tänzer, Joachim Plunkte, in dessen Regie der Festumzug Gestalt annahm und 33.000 Euro Spenden und Sponsorenleistungen eingeworben wurden, und nicht zuletzt Bärbel Zweigert, die das Piratenfest und das Jubiläumskonzert mit fünf Chören mit initiierte.