Bundesweite Mut-Tour startet in Weimar

Weimar. Die Mut-Tour startet am 25. Mai in Weimar: Tandem-Fahrer und Wanderer werben im elften Jahr für Offenheit und mehr Wissen im Umgang mit Depression.

Zum elften Mal bewegen sich diesen Sommer Hunderte Menschen mit und ohne Depressionserfahrung im Rahmen der „Mut-Tour“ durch Deutschland, um ein Zeichen zu setzen für mehr Offenheit, Wissen und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bis zum 10. September sind 13 Teams zu Fuß, in Pferdebegleitung sowie auf Tandems unterwegs. Am Ziel in Oldenburg sollen rund 3800 Kilometer Wegstrecke zusammengekommen sein. Start der Mut-Tour ist in diesem Jahr am Donnerstag, 25. Mai, in Weimar.

Um auf das Leben mit Depression aufmerksam zu machen und in offenen Gesprächen Berührungsängste und Vorurteile abzubauen, sind während der Tour zahlreiche Informationsmöglichkeiten, Aktionstage und und Mitfahr-Angebote geplant. Treff in Weimar ist um 10.30 Uhr auf dem Theaterplatz.

Interessierte Radfahrerkönnen Tandems begleiten

Auch hier besteht die Möglichkeit, mit den Tandem-Fahrern ins Gespräch zu kommen und sie auf ihrer ersten Etappe mit dem Fahrrad zu begleiten. Um 11 Uhr fällt der Startschuss zur öffentlichen Mitfahr-Aktion in Kooperation mit der Selbsthilfekontaktstelle Weimar. Auftaktziel ist die Nachbarstadt Jena. Während der rund 25 Kilometer langen Etappe ist gegen 13.15 Uhr ein kurzer Zwischenstopp in Großschwabhausen geplant, wo auch Radfahrer aus der Zeiss-Stadt zum Feld stoßen. Gegen 14 Uhr wird die Mut-Tour dann in Jena erwartet. Die Rückfahrt nach Weimar erfolgt im Anschluss individuell.

Die Mut-Tour macht sich weiter auf den Weg nach Leipzig, will bis zum 2. Juni über Riesa und Cottbus Berlin erreicht haben, am 17. Juni dann Hamburg. Vom Norden geht es quer durch Deutschland bis nach Hanau, dann durch Bayern bis nach Rosenheim und München, über die Südspange nach Freiburg im Breisgau und den Rhein abwärts bis vor die Tore der Nordsee.