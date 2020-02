Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buttelstedt drückt Partnerstadt Volkmarsen Anteilnahme aus

Ein gemeinsames Schreiben an die Buttelstedter Partnerstadt Volkmarsen haben am Dienstag der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß, der Buttelstedter Ortschaftsbürgermeister Tobias Volland und sowie Pfarrer Hendrik Mattenklodt verfasst. Sie drücken darin den Verantwortlichen der nordhessischen Kleinstadt ihre Anteilnahme nach dem Anschlag auf den Rosenmontags-Umzug mit 52 Verletzten aus. „Wir wollen zeigen, dass wir in Gedanken bei ihnen sind“, so Heß. Das Schreiben werde am Mittwoch abgeschickt. Die Partnerschaft mit Volkmarsen besteht seit 1990 und wurde maßgeblich vom früheren Buttelstedter Bürgermeister Joachim Ulrich vorangebracht. Er war es auch, der zum Ende seiner Amtszeit 2016 die erste Buttelstedter Bürgerreise nach Volkmarsen mit 20 Teilnehmern organisiert hatte. Im Gegenzug waren Delegationen aus Nordhessen mit Bürgermeister Hartmut Linnekugel an der Spitze auch regelmäßig im Weimarer Land zu Gast. Der Schulcampus in Buttelstedt trägt den offiziellen Straßennamen „Volkmarsener Platz“. Unter anderem auch auf Ebene der Feuerwehren gibt es gute Kontakte.