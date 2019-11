Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buttelstedter Weihnachtspäckchen für Moldawien

Mehrere Dutzend Weihnachtspäckchen verluden am Montagmittag die Schülersprecher der Gustav-Steinacker-Grundschule in Buttelstedt in den VW-Transporter des Mellinger Unternehmers Marko König. Der ist Mitglied im Serviceclub Roundtable Weimar und begleitet seit Jahren dessen Spendenaktionen für bedürftige Kinder und Jugendliche in Südosteuropa. Die Grundschüler und die Sechstklässler des benachbarten Gymnasiums packten vor allem Spielsachen, Hygieneartikel und Kleidung ein. Die Konvois gehen Ende des Monats auf die Reise, König begleitet den Transport nach Moldawien.