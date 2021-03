Cello-Student aus Weimar ist „Rising Star“

Er steht hier in einer Reihe mit so illustren Nachwuchsstars wie den Pianisten Daniil Trifonov, Benjamin Grosvenor und Jan Lisiecki: Der mehrfach ausgezeichnete Weimarer Cellostudent Christoph Croisé aus der Klasse von Wolfgang Emanuel Schmidt wurde von dem namhaften Dirigenten und Cellisten Julian Lloyd Webber in dessen „Rising Stars“-Bestenliste aufgenommen. Insgesamt 30 solcher unter 30-jährigen aufsteigenden Sterne der Klassikszene stellt Lloyd Webber seit Anfang März fünf Wochen lang auf dem britischen Rundfunksender „Classic FM“ vor – jede Woche sechs andere junge Künstler und Künstlerinnen.