Charismatische Altistin 40 Jahre am DNT engagiert

Fast 40 Jahre begeisterte Kammersängerin Annemarie Queck das Publikum des DNT Weimar mit ihrer stimmlichen und darstellerischen Vielseitigkeit. Am Samstag, 28. März, feiert sie ihren 85. Geburtstag, zu dem ihr auch aus ihrer einstigen Wirkungsstätte gratuliert sowie viel Glück, Freude und Gesundheit gewünscht wird.

Die gebürtige Zwickauerin studierte am Robert Schumann-Konservatorium ihrer Heimatstadt und an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Ihre Ausbildung als Opern- und Konzertsängerin sowie Gesangspädagogin schloss sie 1959 mit Auszeichnung ab. Der Beginn ihrer Bühnenkarriere mit ersten Stationen an den Theatern in Meiningen und Gera war begleitet von weiteren Erfolgen: 1960 erhielt Annemarie Queck den Robert Schumann-Förderpreis und nahm am Festival „Prager Frühling“ teil. Es folgten Gastengagements u.a. am Leipziger Opernhaus und mehrere Konzerte im Ausland.

Von 1964 bis 2001 gehörte sie fest zum Ensemble des DNT Weimar. Hier arbeitete sie mit Regisseuren wie Dieter Bülter-Marell, der sie als Operndirektor ans Haus geholt hatte, Harry Kupfer und Ehrhard Warneke sowie u. a. mit den Dirigenten Gerhard Pflüger, Rudolf Bräuer und Hans-Peter Frank. In über 80 Inszenierungen gestaltete Annemarie Queck zahlreiche Partien ihres Fachs, darunter Carmen, Hänsel, Octavian („Rosenkavalier“), Venus („Tannhäuser“), Amneris („Aida“), Muse („Hoffmanns Erzählungen“) und Dorabella („Così fan tutte“). Dabei überzeugte die charismatische Altistin, deren Stimmbereich bis in den Mezzosopran reichte, in großen wie auch kleineren Rollen mit ausdrucksstarkem Gesang, Verwandlungsfähigkeit und temperamentvollem Spiel. Für ihr künstlerisches Wirken wurde Annemarie Queck 1977 mit dem Kunstpreis der Stadt Weimar ausgezeichnet, 1978 folgte mit der Ernennung zur Kammersängerin eine weitere Ehrung in ihrer Laufbahn.