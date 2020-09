Einen abwechslungsreichen musikalischen Cocktail von Klassik bis Swing präsentiert das Ensemble „Clarinet News“ am Mittwoch, 23. September, ab 20 Uhr im Foyer des DNT. Die sechs Klarinettisten sind bekannt für ihre geistreichen Arrangements und ein außergewöhnliches Klangspektrum. Das wird an diesem Abend unter anderem in einer Komposition aus den eigenen Reihen hörbar: „Träume der Lüfte“ von Jan Doormann, Soloklarinettist der Staatskapelle Weimar und Gründungsmitglied des Ensembles. Virtuose Klarinetten- und Saxophonmusik verspricht aber auch das weitere Programm mit Bearbeitungen (nicht nur) aus seiner Feder: Kammermusik auf höchstem Niveau mit einem Augenzwinkern vorgetragen. Das ursprünglich für diesen Abend angekündigte Kammerkonzert „Hausgemacht“, das wegen Erkrankung leider nicht stattfinden kann, wird an einem späteren Termin nachgeholt. Bereits am Freitag, 25. September, stimmt das Salonorchester Belvedere Weimar die „Lustige Fiedel“ und nimmt das Publikum ab 20 Uhr im DNT-Foyer mit auf eine Reise durch die Welt der Unterhaltungsmusik von Schlager über Film bis Evergreen. Für die beiden Kammerkonzerte am 23. und 25. September sind an der Theaterkasse noch Karten erhältlich.