Corona: Bewohner aus Seniorenheim verstorben

Mit drei bestätigten Neuinfektionen startet das Weimarer Land in diese Woche. Wie das Gesundheitsamt am Sonntag mitteilt, ist zudem ein Großteil der Labortests von Schülern und Lehrern aus Buttelstedt negativ ausgefallen. Gleichwohl noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, ist dies ein erstes positives Signal. Dies gilt auch für das Seniorenpflegeheim Pro Vita in Apolda. Hier sind alle Abstriche, die am vergangenen Donnerstag durchgeführt wurden, mit einem negativen Ergebnis ausgefallen. Laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt ist dies vor allem dem schnellen Handeln und dem guten Hygienekonzept in der Einrichtung zu verdanken, dass sich nicht weitere Personen angesteckt haben.

