CSD präsentiert sich zum zwölften Mal in Weimar

Weimar. Die bunte Weimarer Demonstration für geschlechtliche Selbstbestimmung soll am Samstag um 13 Uhr am Bahnhof starten.

Fast 2000 Menschen, die ein Zeichen für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung, die Gleichstellung dieser Lebensentwürfe und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung setzen wollten, schlossen sich vor einem Jahr der Karawane des elften Christopher Street Day (CSD) in Weimar an. An diesem Wochenende steht die Kulturstadt nun zum zwölften Mal im Zeichen des Regenbogens.

Zur Einstimmung hat das Gleichstellungsbüro der Bauhaus-Uni mit dem CSD für Donnerstag, 29. Juni, auf der Wiese vor dem Van-de-Velde-Bau einen Freilicht-Kinoabend organisiert. Ab 22 Uhr wird der Film „Wildhood“ gezeigt. Im Rahmen des CSD legt am Freitag, 30. Juni, DJ Aux-Kabel in der Gerberstraße 1 ab 22 Uhr Techno auf. Die große CSD-Demonstration soll am Samstag, 1. Juli, um 13 Uhr am Bahnhof starten. Die Karawane wird sich in Richtung Theaterplatz in Bewegung setzen, wo um 14.30 Uhr ein Straßenfest starten soll.

In der Gedenkstätte Buchenwald erinnern der CSD und die Aidshilfe Weimar & Ostthüringen am Sonntag, 2. Juli, um 14.30 Uhr an die Rosa-Winkel-Häftlinge des Konzentrationslagers. Als Redende werden Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) und OB Peter Kleine (parteilos) erwartet.