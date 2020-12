Dachkonstruktion der Hottelstedter Feuerwehr-Garage fertig

Ein kleines, weitgehend spontanes Richtfest feierten die Landgemeinde Am Ettersberg und die Holzbau-Firma Ehrlich aus Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis) zu Wochenbeginn in Hottelstedt: Die Dachkonstruktion für die künftige Feuerwehr-Garage am Dorfgemeinschaftshaus steht. Wenn alles weiter planmäßig läuft, kann die Freiwillige Feuerwehr ihr Einsatzfahrzeug im Februar in das neue Gebäude stellen. In Kombination mit den sanierten Räumen des ehemaligen Dorfkonsums haben die Kameraden dann nicht nur unter anderem die Möglichkeit, sich in beheizten Räumen umzuziehen, sondern sie können auch die gesetzlich geforderte „Schwarz-Weiß-Trennung“ von sauberen und rauchkontaminierten Ausrüstungen umsetzen.

Einstige Kegelbahn samt der maroden Sanitäranlagen musste weichen Die umfassende Sanierung des Komplexes von ehemaliger Gaststätte und Konsum hatte im September mit Abrissarbeiten begonnen: Die einstige Kegelbahn samt der maroden Sanitäranlagen musste weichen. Danach begann der Garagen-Neubau, parallel wird auch das Untergeschoss des Gemeinschaftshauses umgestaltet. Feuerwehr und Heimatverein, die Nutzer des Gebäudes, hielten bisher ihr Versprechen und steuerten ihren Anteil an Arbeitsleistungen bei. Auch der Bauhof der Gemeinde leistet seinen Anteil, um die Gesamtkosten im Rahmen zu halten. Löwenanteil aus dem Dorferneuerungsprogramm des Freistaates Insgesamt sind mehr als 400.000 Euro für das Projekt veranschlagt. Die Hottelstedter „Hochzeitsprämie“ zur kommunalen Neugliederung deckt rund ein Zehntel davon ab, der Löwenanteil soll aus dem Dorferneuerungsprogramm des Freistaates kommen. Für den Eigenanteil hat die Landgemeinde Geld in ihren Haushalt eingestellt.