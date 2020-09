Zu einem Dialog der Kulturen lud die iranische Künstlerin Yasaman Alinezhad mit ihrem Workshop „Das Land des Freundes“ ins Hofatelier ein. Im Mittelpunkt standen Goethe und Hafis. Und so startete der Workshop auch am Goethe-Hafis-Denkmal auf dem Beethovenplatz. Die interessante Einleitung, gefolgt von Übungen, empfanden die Kursteilnehmer als sehr lehrreich. Theorie und Praxis seien genau richtig dosiert gewesen. Das Hofatelier mit seiner angenehmen Atmosphäre beflügelte die Teilnehmer zusätzlich. Der Workshop solle jährlich wiederholt werden. Ebenfalls anknüpfend an den Hafis-Gedenktag setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung am Donnerstag, 24. September, 18 Uhr, im Mon Ami ihren Hafis-Menschenrechts-Dialog fort. Gesprächspartner ist der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand.