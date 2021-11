Das Weimarer Wichtelpostamt öffnet

Weimar. Für jede Wichtelkarte über die Ehrenamtsagentur spendet die VR Bank Weimar einen Euro

Um alleinstehenden Menschen in der Adventszeit eine Freude zu bereiten, sammelt das Weimarer Wichtelpost-Team ab dem 21. November wieder selbst gestaltete und beschriebene Karten.

Das hat die Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung Weimar mitgeteilt.

Wer die zweite Auflage der charmanten Aktion unterstützen möchte, gestaltet eine Weihnachtskarte mit einem kleinen freundlichen Text, einem kleinen Bild oder einer Bastelei. Die Karte dafür kann gekauft oder selbstgefertigt sein. „Wichtelpost“ auf den Umschlag schreiben und nicht zukleben. Der Absender soll anonym bleiben, kann aber mit dem Vornamen unterschreiben.

Die fertig gestaltete Post soll bis zum 13. Dezember im Wichtelpost-Briefkasten bei der Ehrenamtsagentur, Teichgasse 12a, oder alternativ im Reisebüro Pilz, Fuldaer Straße 74, eingeworfen werden. Die Post muss dazu nicht frankiert werden.

Das Wichtel-Team prüft die Post und verteilt sie pünktlich und persönlich vor Weihnachten an alleinstehende Menschen, etwa in Alten- und Pflegeheimen, im betreuten Wohnen oder an häusliche Pflegedienste. Bereits jetzt liegen über 200 Bestellungen aus verschiedenen Einrichtungen vor.

Im Jahr 2020 nahmen Schulen, Kindergärten und Menschen aus ganz Thüringen an der Aktion teil und gestalteten liebevolle, kreative Botschaften und Bilder. Unglaubliche 1200 Karten konnten an dankbare Menschen in Weimar und im Weimarer Land überbracht werden.

Neu ist, dass die VR Bank Weimar in diesem Jahr für jede Wichtelpost-Karte einen Euro für die Weimarer Tafel spendet. Wichtelpost-Verfasser spenden so nicht nur einem Menschen einen frohen Moment, sondern unterstützen die Arbeit der Tafel, die monatlich 3000 bedürftige Kinder und Erwachsene versorgt. Viele davon sind ebenfalls von Einsamkeit bedroht. Neben Lebensmittelspenden benötigt die Einrichtung finanzielle Hilfe, z.B. für die Instandhaltung ihrer Fahrzeuge und Gebäude oder für Reinigungsleistungen der Kühlhäuser.