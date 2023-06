Dem Apoldaer Parkfest eine Chance geben

Dirk Lorenz-Bauer empfiehlt ab Samstag den Festwiesen-Besuch.

Also: Das Programm des Apoldaer Parkfestes 2023 kann sich durchaus sehen lassen. Die Stadt, das soll hier gesagt sein, bemüht sich durchaus, dieser Traditionsveranstaltung neuen Schwung zu verleihen.

Ja, nicht wenige Bürger hielten die Festivität in den vergangenen Jahren doch für ziemlich verschnarcht. Das Parkfest war, wenn man so will, nicht (mehr) sexy.

Nun gibt es ein abwechslungsreiches Programm, Musik, Wettbewerbe und sogar zwei Fassanstiche.

Mit dem Festzelt, das nun kontinuierlich bespielt wird, könnte man sich auf der Festwiese auch zum Feierabendbier treffen. Obendrein gibt es Termine für Tanzvergnüglichkeit.

Und wer nach den ersten zwei Bier (Apoldaer) und der Bratwurst (Thüfleiwa) zwischendurch eine Runden auf dem Karussell drehen will – nur zu. Die Schausteller jedenfalls freuen sich sicherlich.

Aber was will ich hier im Kern eigentlich rüberbringen?! – Ach ja, geben Sie dem Parkfest reloaded bitte eine Chance. Denn hinterher meckern dürfen eigentlich nur diejenigen, die sich ein Bild gemacht haben. Dazu aber muss man hingehen. Samstag geht’s los! Na dann.