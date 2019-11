Weimar WeimarDas Haus der Weimarer Republik wird am Mittwoch, dem 13. November, in der Thüringer Landesvertretung in Berlin präsentiert. Darüber hinaus wird der Autor Jörg Sobiella sein neues Buch „Weimar 1919“ ...

Demokratie in Berlin präsent

Das Haus der Weimarer Republik wird am Mittwoch, dem 13. November, in der Thüringer Landesvertretung in Berlin präsentiert. Darüber hinaus wird der Autor Jörg Sobiella sein neues Buch „Weimar 1919“ vorstellen. Überdies wird an diesem Abend in Berlin die Ausstellung „Thüringen im Umbruch 1918 – 1921“ eröffnet.