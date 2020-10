Der Einheitstag vor 30 Jahren in Weimar und dem Altkreis

Es war wie in einer Silvesternacht. Die Menschen zählten auf dem Marktplatz den Countdown herunter. Beim Glockenschlag begrüßten sie in großer Zahl den 3. Oktober vor 30 Jahren mit Jubelrufen, Feuerwerkskörpern und Getränken, die unter anderem aus einem provisorischen Fensterverkauf des Schwarzen Bären stammten.

Das offizielle Festtagsprogramm am 3. Oktober 1990 begann um 10 Uhr im Deutschen Nationaltheater. In der festlichen Sitzung der neuen Stadtverordnetenversammlung überreichte OB Klaus Büttner (CDU) den Weimarpreis an die Schriftstellerin Jutta Hecker. Die Festrede hielt Bürgermeister Hans-Werner Martin (SPD), die Begrüßung Wolfram Huschke (FDP). Im Saal waren auch der OB von Fulda, Wolfgang Hamberger, und Michael Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar und Eisenach.

Mit dem Versuch gescheitert, die Menge zu beruhigen

Triers OB Helmut Schröer hatte ein herzliches Grußwort in die Partnerstadt geschickt. Er war am Einheitstag Gastgeber von Sozialdezernentin Asta-Sybille Schröder (CDU/DA) und ungezählten Weimarer Bürgern. Nach dem Festakt im DNT sprach sich langsam herum, was sich in der Nacht in der Gerberstraße ereignet hatte. 150 Skinheads versuchten, das von Linksautonomen besetzte Haus zu stürmen. Brandflaschen und Steine flogen. Klaus Büttner und Hans-Werner Martin scheiterten mit dem Versuch, die Menge zu beruhigen. Das schafften später ein Zug der Erfurter Bereitschaftspolizei und eine Polizei-Hundestaffel auf ihre Art. Bilanz: Fünf Personen in Gewahrsam, zwei Pkw und ein Polizeifahrzeug beschädigt.

Auf dem Markt wartete ein weiteres Fest mit Livemusik

Am Nachmittag des Einheitstages berichteten ARD und ZDF vom Theaterplatz aus Weimar. Das Erste sogar vier Stunden lang. Klaus Lage, Inka Bause, „Pur“, das Jugendblasorchester, die Ameisenkinder und die Ilmtal-Jazzband standen unter anderem auf der Bühne. Auf dem Markt wartete ein weiteres Fest mit Livemusik. Auf dem Stadionvorplatz wurde ein Countryfest gefeiert,

Von einem freudigen Ereignis erfuhr die breite Öffentlichkeit erst zwei Tage später aus unserer Zeitung: 3.10 Uhr hatte Lisa Stodollik als erstes Kinder der Einheit in Weimar das Licht der Welt erblickt. Sie lebt inzwischen in Halle, feiert ihren Geburtstag aber mit Mutter Sandra und Vater Kai in Weimar.

Kreistag Weimar Land kam im Kulturhaus Kromsdorf zusammen

Gefeiert wurde auch im Kreis: Der Kreistag Weimar Land kam im Kulturhaus Kromsdorf zusammen. In Tannroda gab es Feuerwerk, Böllerschüsse und Glockengeläut, eine Sitzung der Stadtverordneten und eine Party im „Raubritter“. Getanzt wurde in Buttelstedt im Rathaussaal und in Kranichfeld im Kranich-Saal. Am Vormittag folgte an gleicher Stelle eine Festsitzung der Stadtverordneten.

In Blankenhain gab es einen nächtlichen Gottesdienst in der Kirche, an dem auch Kreistagsmitglieder und die CDU-Fraktion aus dem Partnerkreis Waldeck-Frankenberg teilnahmen. Jüngere Leute besuchten die Disco im Lindensaal. Am Vormittag folgten wie in Bad Berka Marktfeste. Neumark tanzte im Saal in die Einheit erlebte seinen Bürgermeister als DJ der Kinderspiel-Disco.